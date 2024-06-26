المدية : وفاة الرئيس السابق لفريق شباب بني سليمان

توفي اليوم أثر ازمة صحية ألمت به زبيش عبدالقادر، الرئيس السابق لفريق شباب بني سليمان، بعد حياة حافلة بالعطاء الرياضي. عُرف زبيش بإخلاصه وتفانيه في خدمة الفريق والمجتمع الرياضي بشكل عام، حيث قاد شباب بني سليمان في تحقيق العديد من النتائج الايجابية في بطولة القسم الجهوي الاول وكانت سنوات قيادته للفريق مليئة بالتحديات والنجاحات.

وتعتبر الأسرة الرياضية للفقيد زبيش عبدالقادر رمزاً للقيادة الحكيمة والشجاعة، وساهم بشكل كبير في تطوير الفريق ورفع مستواه في المنافسات المحلية. قدم الكثير من الجهود لدعم الشباب وتنمية مهاراتهم، مما جعل له مكانة مميزة في قلوب جميع من عرفوه، وقد تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي صور للفقيد واعتبرت رحيله خسارة كبيرة للفريق ولكل محبي الرياضة في المنطقة. وبهذه المناسبة الحزينة، نتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.