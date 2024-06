Sonelgaz: exportation prochaine d'électricité vers la Tunisie et la Libye

Le groupe Sonelgaz travaille sur le renforcement des réseaux électriques à haute tension entre l'Algérie et son voisin la Tunisie, dans le but d'améliorer l'interconnexion électrique entre les deux pays et jusqu'à la Libye également.

Ce projet a été confirmé par le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjel, lors d'une rencontre avec le Secrétaire d'État du ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines chargé de la transition énergétique en Tunisie, M. Wael Chouchane, en marge du Forum de l'énergie en Afrique à Barcelone, en Espagne.

Lors de cette réunion, Adjel a souligné qu'une délégation algérienne avait récemment visité la Tunisie pour approfondir les discussions et étudier tous les domaines de coopération dans le secteur de l'énergie entre l'Algérie et la Tunisie. Ces démarches visent à exporter l'électricité algérienne vers les pays africains ainsi qu'en Europe, notamment à une moment où de nombreux pays, particulièrement en Afrique, souffrent de coupures et de pénuries sévères d'électricité.