بيان "هام" من وكالة عدل

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ، أنه تم تعليق عملية حجز المواعيد عبر المنصة الرقمية الخاصة بذلك مؤقتا، وهذا بغرض القيام بعملية التحديث والصيانه اللازمة، في حين تبقى عملية الاستقبال مستمرة بصفة عادية بالنسبة للمكتتبين الذين سبق لهم حجز موعد.

وطمأنت الوكالة، عبر بيان لها، جميع المكتتبين أن عملية الاستقبال مستمرة بصفة عادية على مستوى جميع مصالحها التجارية بالمديريات الجهوية طيلة أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى منتصف النهار، ومن الواحدة والنصف إلى الرابعة مساء.

وأكدت الوكالة ، أنه سيتم الإعلان عن عودة حجز المواعيد عبر المنصة الرقمية فور الإنتهاء من عملية الصيانة والتحديث في أقرب الآجال.