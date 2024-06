Une délégation de l'ONU visite la mosquée d'Alger

Des jeunes diplomates représentant 25 pays de différents continents ont visité hier jeudi la Grande Mosquée d'Alger et ses installations. Ils ont reçu des explications sur le rôle religieux et culturel de la mosquée.

Selon un communiqué du service de communication de ce complexe religieux, "la visite de la délégation diplomatique en Algérie a été organisée en coopération avec le Bureau des Nations Unies, dans le cadre du Programme des Nations Unies de bourses d'études dans le domaine du désarmement, afin de fournir aux participants des connaissances spécialisées dans le cadre de leurs missions dans les forums internationaux. Cette visite est la première du genre en Afrique et dans un pays arabe depuis le lancement du programme en 1978, ce qui reflète l'appréciation des efforts de l'Algérie pour promouvoir la paix et la sécurité internationales."