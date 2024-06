Publication des statuts des praticiens de la santé publique dans le journal officiel

Il a été officiellement décidé de publier les statuts et le régime indemnitaire pour les praticiens de la santé publique dans le Journal officiel, la première semaine de juillet prochain.

Leur application commencera immédiatement, avec un effet rétroactif à partir du 1er janvier 2024. Cette décision explique l'état d'alerte observé au niveau des directions de la santé à travers le pays, où les responsables locaux ont été invités à réorganiser le personnel du secteur selon les nouveaux statuts, en mettant à jour le dernier grade et le dernier échelon de chaque employé dans la plateforme numérique avant le 4 juillet 2024.

Le Syndicat National des Praticiens de la Santé Publique a rapporté, par la voix du ministre de la Santé, que les statuts et le régime indemnitaire pour les praticiens de la santé publique seront publiés dans le Journal officiel au cours de la première semaine de juillet prochain. Cette décision est intervenue suite à leur demande et à l'intervention du principal responsable du secteur pour accélérer leur publication.

Selon le syndicat, les nouveaux textes de loi concernant la carrière des différents corps de santé, ainsi que leurs régimes indemnitaires, entreront en vigueur immédiatement avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Le ministère a envoyé une circulaire urgente à ses directions locales concernant la "réorganisation du personnel de santé selon les nouveaux statuts ", contenant des instructions pour réorganiser et reclasser le personnel de santé des différents corps et grades selon les nouveaux statuts, afin d'assurer une carrière correcte pour chaque employé.

La circulaire adressée, avant-hier, aux directeurs des secteurs locaux lors de leur réunion à distance, demande "en urgence" la mise à jour du dernier grade et du dernier échelon de chaque employé dans la plateforme numérique avant le 4 juillet 2024.

Le ministre de la Santé a annoncé avant-hier que les statuts contribueront à "clarifier les contours de la vie professionnelle des professionnels de la santé, et ce qui a été réalisé en leur faveur n'a pas été accompli depuis des années".

Une plateforme numérique a été lancée pour faciliter le calcul des grades et des nouveaux postes dans le cadre de ces nouvelles lois et du nouveau régime indemnitaire pour le personnel du secteur.

Il est à noter que le Conseil des ministres a approuvé, le 7 mai dernier, les projets de statuts et des régimes indemnitaires pour les corps médicaux et paramédicaux, ce qui a été salué par les partenaires sociaux, dans l'attente de connaître leur contenu.