"رينو الجزائر" تعود قريبا

تستعد شركة "رينو الجزائر" لاستئناف نشاط الصناعة الميكانيكية من جديد، حيث كشفت مصادر مقربة من الملف بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني عن اقتراب عودة العلامة الفرنسية للعمل في مصنع وهران، إثر التوقف الذي استمر لسنوات، على خلفية التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية في مواجهة ممارسات سابقة ارتبطت بمصانع تركيب السيارات.

ومن المقرر أن تنضم "رينو الجزائر" إلى العلامات الأخرى التي باشرت العمل والاستثمار في السوق الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة للعلامة الإيطالية "فيات" في منطقة طفراوي بولاية وهران، بالإضافة إلى علامات أخرى، انطلقت في عمليات الاستيراد وتحضر للمضي في مجال التركيب، تطبيقا واستجابة للبنود الواردة في دفاتر الشروط المنظم للنشاط.

وباشرت "رينو الجزائر" مجموعة من الأعمال بغية تكييف مصنعها في وهران بالأطر التنظيمية الواردة في دفتر الشروط الساري العمل به، في سياق الحصول على رخصة مزاولة النشاط، لاسيما وأن المقاربة الجديدة التي تبنتها الحكومة والسلطات العمومية في هذا المجال تختلف بالجملة عن طريقة العمل السابقة، التي وصفت بنشاط "نفخ العجلات"، بينما تفرض الشروط الحالية بلوغ مستويات ادماج وطني بوتيرة تصاعدية، تجعل من المناولة والنسيج الصناعي الوطني أحد أهم المحاور الأساسية.