Gaza: la famine menace les enfants

Les forces d'occupation sionistes continuent de bombarder plusieurs zones de la bande de Gaza, notamment Rafah et Khan Younès.

Deux raids sionistes ont visé les localités d'Abasan et Khuza'a à l'est de la ville de Khan Younès, tandis que des tirs d'artillerie ont ciblé les régions du sud de la ville de Rafah.

Les navires de guerre de l'occupation ont ouvert le feu sur la région d'Al-Mawasi, où se trouvent des déplacés, au nord-ouest de la ville de Rafah.

Les bombardements sionistes ont causé depuis hier matin la mort de 38 Palestiniens selon des sources médicales et journalistiques.

Dans le même temps, l'aviation d'occupation a intensifié une série de raids sur plusieurs quartiers de la ville de Gaza.

Il convient de rappeler que depuis quelques jours, l'occupation intensifie les bombardements sur les quartiers de Shuja'iyya, Al-Daraj et Al-Tuffah, en parallèle avec une agression terrestre lancée jeudi dernier dans le quartier de Shuja'iyya.

Pendant ce temps, le nord de la bande de Gaza connaît une véritable famine en raison du siège sioniste continu et de l'interdiction d'entrée de l'aide alimentaire et médicale.

L'Observatoire euro-méditerranéen a signalé il y a quelques jours avoir enregistré environ 49 décès d'enfants dans la bande de Gaza en raison de la famine et de l'insécurité alimentaire, tandis que 3 500 enfants risquent de mourir de malnutrition, du manque de suppléments nutritionnels et de vaccinations, ce qui les laissent extrêmement affaiblis, malades et vulnérables aux épidémies, avec des corps émaciés et des visages pâles.

Le média gouvernemental à Gaza a averti que le nombre d'enfants et de nourrissons qui meurent en raison de la malnutrition en raison de la famine dans le nord de la bande de Gaza augmente. Le porte-parole des médias gouvernementaux a averti que les tentatives de secours en jetant de l'aide par les airs étaient vaines et n'avaient pas contribué à atténuer la tragédie.

Dans un contexte connexe, la porte-parole de l'UNRWA, Louise Wiateridge, a averti que la chaleur estivale était devenue "insupportable" à Gaza, où les familles vivent sous des bâches en plastique dans des tentes avec des températures élevées.

Elle a souligné que les conditions de santé des déplacés vivant "à côté des montagnes de déchets et des eaux usées" étaient devenues désespérées, mettant en garde contre les conséquences sanitaires de l'augmentation des températures.

L'armée d'occupation sioniste poursuit depuis 268 jours son agression contre la bande de Gaza, avec le soutien américain et européen, bombardant ses avions autour des hôpitaux, des bâtiments, des tours et des maisons des civils palestiniens et empêchant l'entrée d'eau, de nourriture, de médicaments et de carburant.

L'agression continue de l'occupation sur Gaza a causé la mort de 37 834 martyrs et blessé 86 858 autres, ainsi que le déplacement de près de 1,7 million de Gazaouis, selon les données de l'ONU.