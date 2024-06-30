تصنيف جديد لإقتصاد الجزائر

أعلن البنك العالمي، اليوم الأحد، عن تحسين تصنيف الجزائر ضمن التصنيفات الجديدة لاقتصادات الدول لعام 2025.

وأكد التصنيف الجديد للبنك العالمي على غرار صندوق النقد الدولي، صحة الأرقام والإحصائيات المقدمة حول مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني.

ويقوم البنك، بنشر تحديثه الجديد لتصنيف الاقتصاديات السنوية للدول الأعضاء بمناسبة بدء السنة المالية الجديدة.

ويعتمد التصنيف على البيانات المسجلة خلال السنة السابقة بناء على تطور الدخل القومي الإجمالي للفرد مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم.

وأشار المصدر الى أن الدخل القومي الإجمالي للفرد في الجزائر شهد ارتفاعا من 3900 دولار ( بين 1 جويلية 2022 و 30 جوان 2023) إلى 4960 دولار ( بين 1 جويلية 2023 و30 جوان 2024 )