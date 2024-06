Législatives en France : Le RN et ses alliés largement en tête

Les Français ont voté lors du premier tour des élections législatives historiques pour élire les 577 députés de l'Assemblée nationale, suite à sa dissolution par Emmanuel Macron après les élections européennes du 9 juin.

Le Rassemblement national (RN) et ses alliés ont remporté le premier tour des élections législatives avec 34 % des voix, devant le Nouveau Front populaire (28,1 %), suivi par la majorité présidentielle Ensemble (20,3 %) et Les Républicains (10,2 %), selon les premières estimations de l'institut de sondage Ipsos Talan, rapportées par la presse française.

Environ 4 000 candidats sont en lice pour ces élections législatives qui décideront de la composition de l'Assemblée nationale.

Les Français résidant à l'étranger ont déjà voté en ligne, et le scrutin s'est tenu samedi dans la plupart des territoires d'Outre-mer.

Le taux de participation aux élections législatives a fortement augmenté dimanche à 17 h en France métropolitaine, atteignant 59,39 %, soit 20 points de plus qu'au même moment lors du scrutin de 2022, selon le ministère de l'Intérieur. Ipsos Talan estime que la participation finale s'établit à 65,5 %.

À 20 h, les premiers résultats montrent que le Rassemblement national (RN) et ses alliés sont en tête avec 34 % des voix, suivis par le Nouveau Front populaire (28,1 %), la majorité présidentielle ensemble (20,3 %), et Les Républicains (10,2 %), selon les estimations d'Ipsos Talan.