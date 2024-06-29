الغزواني يفوز بفترة جديدة في انتخابات الرئاسة بموريتانيا

فاز الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، بفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات، بعد حصوله على نسبة 56.12 بالمائة من أصوات الناخبين في البلاد، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني.

وأعلنت اللجنة فجر اليوم، بعد اكتمال فرز النتائج بنسبة 100 بالمائة، تصدر الغزواني نتائج الانتخابات الرئاسية بنسبة 56.12 بالمائة، حيث حصل على 554.956 صوتا، وحل ثانيا النائب البرلماني، بيرام الداه اعبيدي بـ 22.10 بالمائة (218.546 صوتا)، فيما حل في المرتبة الثالثة مرشح حزب "تواصل"، حمادي سيدي المختار، بعد حصوله على 126.187 صوتا (12.76 بالمائة).

وأفادت اللجنة أن عدد المصوتين في الانتخابات بلغ 1.074.208، من أصل1.939.342 مسجلا، وذلك بعد اكتمال رفع نتائج جميع مكاتب التصويت داخل البلاد وخارجها، والبالغ عددها 4503 مكاتب.

وأشارت إلى أن عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات بلغ 988.413 صوتا، وعدد البطاقات الملغاة 53.787، والمحايدة 31.608.