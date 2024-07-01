نجل بلماضي مع "العنابي"

اعلن الاتحاد القطري لكرة القدم استدعاء نجل الناخب الوطني السابق جمال بلماضي لمنتخب قطر للناشئين تحت 17 سنة في اطار استعدادات هذا المنتخب للمشاركة في تصفيات أسيا لهذه الفئة.

وكان لافتا في القائمة التي نشرها الموقع الرسمي للاتحاد القطري اليوم الاكتفاء بالاسم فقط أدم عبد الله دون ذكر اللقب (بلماضي).

وينشط ادم بلماضي في نادي الدحيل القطري ويلعب في مناصب الهجوم وكان قد لفت الانتباه أول مرة قبل عامين عندما سجل ثلاثية كاملة على نادي السد بمناسبة مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد القطري، كما استدعى مؤخرا قد مؤخرا إلى أكاديمية أسباير للمشاركة في معسكر خاص بالمواهب الكروية الواعدة في قطر.

ويملك أدم بلماضي، الجنسيات الثلاث، الفرنسية والجزائرية إضافة إلى القطرية وقد أشار مصدر عليم بأن تواجد أدم مع منتخب الناشئين القطري لا يعني بالضرورة أنه سيبقى دائما مع "العنابي" وبأن التحول إلى المنتخب الجزائري مستقبلا يبقى وارد جدا بشرط أن يحصل على الدعوة

وكان أحد الصحفيين قد توجه في سبتمبر 2022 بسؤال إلى جمال بلماضي خلال ندوة صحفية بخصوص المستقبل الكروي لنجله وجاء رد الناخب الوطني السابق وقتها غامضا عندما قال بأنه يردد على ابنه ما كان والده يلقنه دائما وهو التركيز على الدراسة أولا قبل كرة القدم.

وكان لطفي ماجر نجل الاسطورة الجزائرية رابح ماجر قد التحق بدوره بمنتخب قطر للشباب، لاحقا نقلت تصريحات لصاحب الكعب الذهبي بخصوص هذا الخيار أكد من خلالها بأن ابنه وصل إلى قطر وهو لا يتعدى 8 أشهر وقضى كل حياته في هذه الدولة وكان من الطبيعي حسبه أن يوافق على دعوة منتخب هذا البلد في وقت لم يلق فيه بالمقابل الاهتمام من المسؤولين في الجزائر وأكد ماجر بأنه خيار ابنه الرياضي لا ينقص من كونه جزائري أصيل وفخور ببلده.