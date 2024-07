Le Mouloudia d'Alger reçoit les "clés" du stade de Douera

Le Mouloudia Club d'Alger a, officiellement, reçu ce mercredi l'autorisation de gérer le stade Ali Amar.

Le champion d'Algérie en titre accueillera ses adversaires dans cette installation sportive moderne la saison prochaine.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré le stade du martyr Ali Amar, connu sous le nom de "Ali La Pointe", à Douera, dans le cadre de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger.

À cette occasion, le président a échangé quelques mots avec les dirigeants du Mouloudia Club d'Alger et leur a remis le décret présidentiel attribuant le stade "Ali La Pointe" à cette équipe emblématique.

Le président a, également, visité les différentes sections et installations de ce complexe sportif, qui peut accueillir 40.000 spectateurs et dispose de deux terrains d'entraînement, avant de jeter un coup d'œil depuis la loge présidentielle du stade.

Il est à noter que le stade "Ali La Pointe" a été construit selon les normes internationales, avec quatre vestiaires, des salles de traitement et de massage, ainsi qu'une salle de réception pour les personnalités importantes.

Cette installation sportive comprend, également, six entrées, un hélisurface et un parking pour les voitures.