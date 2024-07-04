هكذا يتم التسجيل في "عدل 3" (فيديو)

كشفت وزارة السكن والعمران، اليوم الخميس، عن رابط عملية التسجيل في برنامج "عدل3" التي ستنطلق غدا الجمعة، ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

الرابط:

https://aadl3inscription2024.dz

أما فيما يخص التسجيل عبر الهاتف النقال يمكن تحميل تطبيق خاص بالعملية متوفر على "بلاي ستور" و"آبل ستور".

كما تم الكشف عن طريقة التسجيل والتي تتضمن إدخال ولاية الإقامة، رقم التعريف الوطني، رقم الضمان الاجتماعي ورقم الهاتف النقال.

فيديو توضيحي للتسجيل في برنامج "عدل 3" عن طريق جهاز الحاسوب:

فيديو توضيحي يمثل كل الخطوات المتبعة لتسجيل في برنامج عدل 3 عبر الهاتف النقال: