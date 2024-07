La Commission de discipline de la CAF rend ses décisions

Les décisions de la Commission de discipline de la CAF concernant le retrait de l'USM Alger lors de la demi-finale de la dernière édition de la Coupe de la CAF, suite à l'affaire du faux maillot de leur adversaire Renaissance de Berkane, seront rendues publiques dans les prochaines heures, ont révélé des sources journalistiques égyptiennes.

En attendant, la Commission de discipline a imposé, ce vendredi, de lourdes sanctions contre le club égyptien du Zamalek en raison des événements survenus lors du match final de la Coupe de la CAF qui l'a opposé au club marocain de la Renaissance de Berkane.

La Commission a infligé une amende de 200.000 dollars au Zamalek et a ordonné au club de jouer ses quatre prochains matchs de compétition africaine à huis clos (deux de ces matchs sont assortis d'un sursis).

Ces sanctions sévères font suite aux incidents survenus lors de la cérémonie de remise de la coupe et des médailles du match retour de la finale de la Coupe de la CAF, qui s'est déroulé le 19 mai dernier au stade du Caire. Le Zamalek avait remporté le match 1-0, décrochant ainsi le titre face à la Renaissance de Berkane.

La Commission de discipline a, en outre, décidé de sanctionner le joueur libyen d'Abu Salim, Houssam Al-Abani, avec une suspension de huit matchs et une amende de 10 000 dollars, après avoir agressé l'arbitre égyptien Mohamed Marouf lors du match retour des quarts de finale de la Coupe de la CAF contre la Renaissance de Berkane.