بيان هام بشأن تسجيلات "عدل 3"

طمأنت وزارة السكن، المواطنين بشأن صعوبات التسجيل في منصة الاكتتاب في عدل 3.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن عدد المسجلين بلغ 358 ألف مكتتب عبر كامل التراب الوطني إلى غاية الساعة العاشرة صباحا من يوم 06 جويلية 2024

وأوضحت، الوزارة أن منصة التسجيل في برنامج عدل 3 عرفت بطء في عملية الولوج إليها وذلك راجع للعدد الكبير من المتصفحين الراغبين في التسجيل.

ورصدت الوزارة "عشرات المحاولات لاختراق الموقع تم التعامل معها بنجاح من طرف الجهات المختصة مع تحديد المصدر وسوف يتم التعامل معها بما ينص عليه القانون".

وقالت الوزارة إن عملية التسجيل ستتواصل في المنصة وفقا لرزنامة العمل المسطرة أي من 08 صباحا إلى غاية السادسة مساءً (18:00) كل يوم، حتى يتسنى للجميع التسجيل، مشيرة الى انها ستوافي دوريا بكل المعلومات.