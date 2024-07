Les détails du « grand projet » d’Adrar

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youssef Cherfa, a annoncé aujourd'hui à Alger que le projet intégré de production de céréales, de légumineuses et de pâtes alimentaires dans la wilaya de Timimoun permettra d'augmenter la production nationale de blé dur de 170. 000 tonnes par an, ainsi que des quantités considérables de légumineuses et de pâtes alimentaires.

Lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec le ministre italien de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, Francesco Lollobrigida, à l'occasion de la signature d'un accord-cadre entre son ministère et la société italienne Bonifiche Ferraresi (BF), Cherfa a expliqué que ce projet contribuera à augmenter la production annuelle nationale des lentilles de 7.100 tonnes, des haricots de 14.000 tonnes et des pois chiches de 11.000 tonnes.

Il a souligné que cela contribuera à atteindre l'autosuffisance nationale en blé dur, surtout après la production considérable réalisée cette année qui a permis de satisfaire 80 % de la demande nationale.

Dans ce cadre, Cherfa a précisé que 60 % du blé dur produit dans le cadre de ce projet sera destiné directement aux réserves stratégiques, tandis que 40 % de la production sera orientée vers la transformation et l'exportation.

Le ministre a, également, indiqué que ce projet sera suivi par d'autres dans le cadre de l'objectif de réhabilitation de 500.000 hectares dans le sud d'ici 2027, fixé par le président Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre du plan national de développement de l'agriculture stratégique.

En ce qui concerne le début des travaux de ce projet à Timimoun, le ministre a révélé qu'ils commenceront en octobre 2024, avec le lancement de la saison des labours et de la semence, avant de recevoir la première production à l'été 2025.

Le projet sera réalisé en plusieurs phases sur une période de quatre ans, et comprendra une ferme intégrée pour la production de céréales et de légumineuses sèches, un moulin à blé dur, une ligne de production de pâtes alimentaires, ainsi qu'une ligne de production de couscous et des silos pour le stockage des céréales et des légumineuses sèches d'une capacité totale de 62.000 tonnes.

La société mixte qui gérera le projet sera détenue à 49 % par le Fonds national d'investissement et à 51 % par la partie italienne.

Pour sa part, Lollobrigida a affirmé que ce projet représente une valeur ajoutée, notamment en termes de création de richesse et d'emplois, soulignant qu'il sera un "modèle de partenariat" entre les deux pays. Le ministre italien a rappelé la figure d'Enrico Mattei (1906-1962), ami de la révolution algérienne et symbole de la coopération économique et de l'amitié entre l'Algérie et l'Italie, se disant heureux de voir l'Algérie contribuer à la réalisation du projet "Plan Mattei pour l'Afrique".

D'autre part, dans un document distribué aux journalistes par la société italienne, il a été confirmé que ce projet sera "le plus grand investissement italien dans un projet agricole de haute technologie dans la région du sud de la Méditerranée", précisant que la première phase des travaux consistera à creuser des puits pour établir un système moderne d'irrigation au goutte-à-goutte.

Il a, également, été précisé que l'activité de la société en Algérie inclura une série de programmes de formation pour les professionnels algériens, ainsi que le développement de projets en collaboration avec des institutions de recherche et des académies algériennes.

Ce samedi matin, la signature de l'accord a eu lieu à Alger, en présence de Youssef Cherfa, ministre de l'Agriculture, Laaziz Faid, ministre des Finances, Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie et des Mines, Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, et Tahar Derbal, ministre des Ressources en eau.

Conformément à cet accord, un projet intégré sera réalisé sur une superficie de 36.000 hectares dans la wilaya de Timimoun, dédié à la production de blé, de lentilles, de haricots secs et de pois-chiches, ainsi qu'à l'introduction de cultures stratégiques telles que le soja, et à la construction d'unités de transformation pour la fabrication de pâtes alimentaires, de silos de stockage et d'autres infrastructures essentielles.