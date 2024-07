"AADL3 : Nouveau communiqué du ministère de l’Habitat

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a rendu public, ce soir, un second communiqué concernant l'opération d'inscription au programme "AADL 3", précisant que le nombre d'inscrits a atteint 452 000 personnes.

Le ministère a, également, précisé que toute personne ayant reçu le message vocal après avoir contacté le numéro fixe affiché sur la plateforme est considérée comme inscrite.

Dans son communiqué, le ministère indique : "La plateforme d'inscription au programme 'AADL 3' a été ouverte aujourd'hui pour la deuxième journée de 8h00 à 18h00. Le nombre d'inscrits a atteint 452.000 sur l'ensemble du territoire national à 18h00 ce samedi 6 juillet 2024."

"Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville informe tous les citoyens que l'opération d'inscription se poursuivra sur la plateforme numérique du programme 'AADL 3' demain dimanche 7 juillet 2024, de 8h00 à 18h00. Cette opération se poursuivra quotidiennement afin de permettre à chaque citoyen de s'inscrire", a ajouté le ministère.

"Nous informons tous les citoyens que toute personne ayant reçu le message vocal relatif à l'inscription au programme 'AADL 3' après avoir contacté le numéro fixe affiché sur la plateforme est considérée comme inscrite", a conclu la même source.