Ghaza: 38.153 martyrs depuis le 7 octobre

L'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 55 martyrs et 123 blessés, indiquee la même source, qui précise qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

L’occupation sioniste poursuit son agression contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023, malgré les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ordonnant un arrêt immédiat, et malgré les ordres de la Cour internationale de justice de mettre fin à l'invasion de la ville de Rafah, au sud de la bande de Ghaza, et de prendre des mesures pour prévenir les actes de "génocide" et améliorer la situation humanitaire désastreuse à Ghaza.