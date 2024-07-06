الوفد الطبي الجزائري يجري عمليات بشمال قطاع غزة

كشف مدير وزارة الصحة بقطاع غزة، الدكتور منير البرش، اليوم الإثنين، أن الوفد الطبي الجزائري أجرى عمليات جراحية بشمال قطاع غزة.

وقال ذات المتحدث لقناة "الجزيرة": أعضاء الوفد الجزائري هم من أجروا عمليات جراحية في شمال القطاع أمس ولهم التحية".

وأضاف البرش أن جميع الخدمات الصحية متوقفة في مستشفيات شمال قطاع غزة.

وكان 13 طبيبا جزائريا قد وصلوا، الجمعة الماضي، إلى مجمع النصر الطبي في قطاع غزة، وهو أول فريق يصل إلى غزة منذ بداية الحرب.

ووصل الوفد الطبي الجزائري رغم الصعوبات التي وصفت "بالمستحيلة "، لمساندة الشعب الفلسطيني عبر جمعيات عالمية.