آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

الوفد الطبي الجزائري يجري عمليات بشمال قطاع غزة

8 جولية 2024 ()

38serv

+ -

كشف مدير وزارة الصحة بقطاع غزة، الدكتور منير البرش، اليوم الإثنين، أن الوفد الطبي الجزائري أجرى عمليات جراحية بشمال قطاع غزة.

وقال ذات المتحدث لقناة "الجزيرة": أعضاء الوفد الجزائري هم من أجروا عمليات جراحية في شمال القطاع أمس ولهم التحية".

وأضاف البرش أن جميع الخدمات الصحية متوقفة في مستشفيات شمال قطاع غزة.

وكان 13 طبيبا جزائريا قد وصلوا، الجمعة الماضي، إلى مجمع النصر الطبي في قطاع غزة، وهو أول فريق يصل إلى غزة منذ بداية الحرب.

ووصل الوفد الطبي الجزائري رغم الصعوبات التي وصفت "بالمستحيلة "، لمساندة الشعب الفلسطيني عبر جمعيات عالمية.

كلمات دلالية:
طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    فرنسا: اليمين المتطرف ينهار في الدور الثاني للتشريعيات

    16698 قراءة
  • 3

    هذه نسبة النجاح المتوقعة في البكالوريا

    12018 قراءة
  • 4

    تعرف على الراتب الجديد لمدرب مولودية الجزائر

    11544 قراءة
  • 5

    نصاب الزكاة لهذا العام

    9351 قراءة