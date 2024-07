Trois corps en décomposition découverts à Djelfa

Les habitants du quartier de Bouterifis dans la wilaya de Djelfa ont été secoués ce lundi après-midi par une horrible découverte. Les corps en décomposition d'une femme et de ses deux filles ont été retrouvés dans leur domicile.

Selon des sources informées, la découverte a été faite par un proche inquiet de ne plus avoir de nouvelles de la famille depuis longtemps, qui a décidé de se rendre à leur domicile pour vérifier leur état.

À son arrivée, il a découvert que la mère, âgée de 50 ans, avait été retrouvée pendue et en état de décomposition, tandis que ses deux filles, âgées de 18 et 25 ans, portaient des traces de coups ayant entraîné leur mort.

Les autorités ont été alertées, et le procureur de la République près le tribunal de Djelfa s'est rendu sur les lieux avec les services de la police scientifique pour enquêter et examiner les corps.

Les dépouilles ont ensuite été transférées à la morgue de l'hôpital de la ville par les services de la protection civile.

Les enquêtes sont toujours en cours pour élucider les circonstances de ce crime atroce et les causes des décès, laissant les habitants du quartier dans un état de choc et de stupeur.