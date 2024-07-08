"هيونداي" تعرض مشروع مصنعها في الجزائر

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الاثنين، وفدا يضم كبار مسؤولي شركة الكورية هيونداي والمؤسسة التجارية العمانية من أجل عرض مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات لعلامة هونداي بالجزائر.

خلال اللقاء، استمع الوزير، حسب بيان نشرته وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، إلى عرض مفصّل قدمه مسؤول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشركة هيونداي، طارق مصعب، حيث أكد بأن "هذا المشروع يدخل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى إنشاء صناعة حقيقية للسيارات مع تحقيق نسبة إدماج معتبرة"، بينما أكد عون، بخصوص اختيار الأرضية، "على ضرورة الإسراع في التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة لذلك في أقرب وقت ممكن والإسراع في تجسيد هذا المشروع".

وأكد مسؤولو الشركة عن "استعدادهم لإنشاء مصنع وفق معايير الشركة الدولية، كما أنّ تصميم المشروع يأخذ بعين الاعتبار منذ البداية إنشاء خط لصناعة الهياكل وخط خاص بعملية الدهن، حيث سيتم إنتاج 3 موديلات من السيارات السياحية لعلامة هيونداي، إضافة إلى نوعين من السيارات النفعية، كما تعهد المصنع بإنتاج سيارة كهربائية".