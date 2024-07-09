إسبانيا تدعو الغرب لعدم "الكيل بمكيالين"

طالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الدول الغربية بعدم انتهاج سياسة "الكيل بمكيالين" تجاه الحربين الدائرتين في أوكرانيا و غزة.

وقال سانشيز خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن، "إذا قلنا لشعبنا إننا ندعم أوكرانيا لأننا ندافع عن القانون الدولي، فيتعيّن علينا أن نفعل الشيء نفسه في ما يتعلق بغزة".

ودعا إلى اعتماد "موقف سياسي ثابت" في هذا الموضوع، "من دون أن نتّبع سياسة الكيل بمكيالين"، مضيفًا إنه يجب تهيئة الظروف لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار"، كما حذر من خطر التصعيد على الحدود مع لبنان.

وفي نهاية ماي الماضي، اعترفت حكومة سانشيز، إلى جانب كل من إيرلندا والنروج، بدولة فلسطين.

وسبق أن شدد رئيس الوزراء الإسباني في أفريل الماضي، على ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع دولة الاحتلال الصهيوني "في حال ثبت انتهاكها حقوق الإنسان" ضمن عدوانها الوحشي المتواصل على قطاع غزة.

وصعدت إسبانيا مؤخرا من وتيرة انتقاداتها للكيان الهمج، حيث وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجاريتا روبليس، أواخر ماي الماضي، العدوان المتواصل على غزة المحاصر، بأنها "إبادة جماعية حقيقية"، وذلك عقب قرار مدريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي ظل تدهور العلاقات بين الصهاينة وإسبانيا.