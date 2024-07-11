مسجد باريس يبدأ مخيماته الصيفية بالجزائر

أعلن مسجد باريس الكبير، اليوم، عن تنظيم مخيمات صيفية جديدة في الجزائر، لصالح أطفال الجالية المقيمة بفرنسا، وذكر أن دفعة كبيرة من الأطفال وصلوا إلى المخيمات الصيفية واستقبلوا أحسن استقبال.

ونشرت المؤسسة صورا على موقعها الإلكتروني، تظهر عشرات الأطفال من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات كحد أدنى و14 سنة كحد أقصى، وصلوا إلى مخيمات صيفية في السواحل الجزائرية، منوهة بنجاح التجارب السابقة.

وتنطلق رحلات المغادرة والعودة، عادة، من مطارات باريس وليون ومرسيليا، بمرافقة منشطين مؤهلين (رجال ونساء) يشرفون على المجموعات، بالإضافة إلى منشطين محليين تابعين لوزارة الشباب والرياضة.

وتضمن المؤسسة تغطية كامل تكاليف النقل والإقامة والوجبات والأنشطة والتكاليف الأخرى المتعلقة بالإقامة.

وتسعى السلطات المعنية إلى توفير كل الشروط الصحية والأمنية على مستوى ما يفوق الشواطئ. ويشمل برامج على مستوى الولايات الداخلية.