L'Algérie premier Fournisseur de gaz de l’Espagne

L'Algérie a maintenu sa position de premier fournisseur de gaz sur le marché espagnol en juin 2024, avec une part de marché de 45,2%, devançant largement ses concurrents, la Russie et les États-Unis, qui se classent respectivement deuxième et troisième avec des parts de marché de 19,9% et 11,5%.

Selon le dernier rapport de l'agence espagnole Enagás, les importations espagnoles de gaz algérien ont augmenté de 114,6% en juin dernier par rapport au même mois de 2023, atteignant 12 936 GWh. Cette hausse est attribuée à la diversification des voies d'approvisionnement, avec 8 646 GWh livrés via le gazoduc et 4 290 GWh sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL).

Le rapport souligne que le gazoduc Medgaz, reliant directement les deux pays, joue un rôle crucial dans la sécurisation des approvisionnements vers l'Espagne.

Par ailleurs, le GNL algérien connaît une forte demande sur le marché européen, notamment en raison des répercussions de la guerre en Ukraine et des sanctions imposées à la Russie.

Les livraisons de gaz russe vers l'Espagne ont diminué de 26% en juin 2024 par rapport à juin 2023, affectées par les sanctions européennes et la situation géopolitique tendue. De même, les importations en provenance des États-Unis ont chuté de 38% sur la même période, atteignant 3 279 GWh.

Enagás indique que le GNL reste la principale source d'approvisionnement en gaz pour l'Espagne, représentant 60% des importations en juin 2024. Toutefois, cette part a diminué par rapport à l'année précédente, où le GNL représentait 74,6% des importations contre 25,4% pour le gaz transporté par pipeline.

Au premier semestre de 2024, l'Algérie a conservé sa position de premier fournisseur de gaz naturel vers l'Espagne avec une part de marché de 37,3%, devant la Russie (21,9%) et les États-Unis (18,6%). Le rapport indique que les stocks de gaz naturel en Espagne ont atteint un taux de remplissage de 95% à la fin juin, tandis que les terminaux de regazéification ont enregistré un taux d'occupation de 63%.

La demande de gaz naturel sur le marché espagnol a diminué de 19,8% en juin 2024 par rapport à juin 2023 et de 7,2% au premier semestre de 2024 par rapport à la même période de l'année précédente.