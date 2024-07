Les éléments de la brigade de recherche et d’investigations de la gendarmerie nationale de Laghouat ont réussi à neutraliser une organisation criminelle transfrontalière impliquée dans le transport, le stockage et le trafic illégal de drogues sur l'ensemble du territoire national.

Les mêmes services ont indiqué dans un communiqué que cette intervention a permis l'arrestation de sept hommes âgés de 30 à 52 ans, dont l'un est de nationalité étrangère.

Cette opération a également permis la découverte et la saisie d’une quantité importante de cocaïne, soit 44,278 kg, dissimulée sous forme de plaquettes dans un véhicule. Le conducteur du véhicule a été immédiatement interpellé.

L'investigation initiale a conduit à une extension de l'enquête à plusieurs wilayas, permettant ainsi l'arrestation de sept membres du réseau criminel.

En plus de la drogue, les forces de l'ordre ont saisi trois véhicules, des téléphones portables et des sommes d'argent importantes : 23 150 000 dinars algériens, 7 900 euros et 1 302 dollars.

Les suspects seront déférés devant les autorités judiciaires compétentes à l'issue de l'enquête.

Ils font face à des accusations de détention, transport, stockage et trafic illégal de drogues dures (cocaïne) au sein d'une organisation criminelle transfrontalière.