Canicule dans plusieurs wilayas du pays

Les services météorologiques prévoient une hausse record des températures caniculaires dans plusieurs wilayas du centre et du sud du pays.

Le BMS précise des températures caniculaires dépassant 49° concerneront jusqu'à 21h les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El M'ghair, El Oued, Touggourt et Ouargla.

Des temperatures dépassant les 46° concerneront également jusqu'à demain les wilayas de Djelfa, M'sila, El Oued et Batna. Le bulletin ajoute que des températures maximales de 49° et minimales entre 34 et 38° Bordj Badji Mokhtar, Tindouf et Adrar.