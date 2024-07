Création d’une entreprise de gestion des stations de dessalement

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au gouvernement de créer une entreprise de gestion des stations de dessalement d'eau de mer.

Lors du Conseil des ministres, tenu ce lundi, le président Tebboune a donné une série de directives concernant le suivi de la réalisation des stations de dessalement, en insistant sur la nécessité d'accélérer le rythme pour achever ces projets, lit-on dans le communiqué de la présidence de la République.

Il a, également, ordonné intégrer les compétences algériennes dans les grands projets en cours, en particulier les jeunes et à encourager les fabricants locaux d'équipements, de matériels, de pièces mécaniques et de pièces détachées pour les stations de dessalement de l'eau de mer, afin de progresser davantage dans ce domaine et de maîtriser largement ses techniques et équipements.

Enfin, le président Tebboune a ordonné la création d'une grande entreprise chargée de superviser et de gérer toutes ces stations réalisées le long des côtes algériennes.

L'Algérie est, actuellement, en train de réaliser cinq stations de dessalement de l'eau de mer le long de son littoral. Ces projets permettront d'augmenter la contribution des stations de dessalement de l'eau de mer d'environ 17 % à 42 % d'ici la fin de l'année 2024.