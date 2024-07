La violence passe des stades aux salles de sports

La finale de la Coupe de la République de basketball, qui s'est tenue aujourd'hui à la coupole à Alger, a été marquée par des actes de violence impliquant les supporters des clubs de l'USM Alger et du WA Boufarik.

Les émeutes ont éclaté lors du quatrième quart-temps, entraînant une interruption du match pendant quelques minutes. Les images diffusées par la télévision algérienne ont montré un nombre considérable de sièges endommagés, et un photographe a été blessé pendant la retransmission en direct du match.

La rencontre a attiré une foule nombreuse de supporters des deux équipes et s'est terminée par la victoire de l'USM Alger, qui a remporté le titre pour la première fois de son histoire en battant le WA Boufarik 71-69.

L'USM Alger a ainsi obtenu son deuxième titre après avoir remporté le championnat national la saison dernière, également contre le WA Boufarik, à Oran, sur le score de 62-61.

L'USM Alger succède au WA Boufarik dans le palmarès de la compétition. Ce dernier avait remporté les éditions 2022 et 2023 et a sauvé sa saison avec un titre de champion national, le dixième de son parcours.