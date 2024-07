L’Aéroport international d'Alger rassure

La Société de Gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger a rassuré les passagers et les partenaires que ses services n'ont pas été affectés par la panne mondiale qui a causé des perturbations importantes dans le secteur du transport aérien.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, vendredi, la société a affirmé que "ses systèmes informatiques continuent de fonctionner à pleine capacité et en toute sécurité".

"Les vols au départ du 19 juillet 2024 se sont déroulés dans de bonnes conditions, à l'exception de la société d'assistance Swissport qui a connu des perturbations, ce qui a nécessité le traitement manuel des vols de Transavia et Vueling", a ajouté la société

"L'aéroport d'Alger travaille en étroite collaboration avec tous les partenaires pour suivre l'évolution de cette situation à l'échelle mondiale", précise le communiqué.