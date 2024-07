"Des réseaux visent à déstabiliser le pays"

Le Directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, a affirmé la nécessité de redoubler d'efforts et de coopérer avec diverses parties concernées, notamment le secteur de la justice, pour lutter contre le phénomène de l'immigration clandestine et le trafic de drogues, en particulier les psychotropes, qu'il considère comme des "crimes perpétrés par des réseaux visant à déstabiliser le pays".

Lors de l'inauguration du siège de la première division de la police judiciaire à Oran, à l'occasion du 62e anniversaire de la création de la police algérienne, Badaoui a souligné "l'importance de redoubler d'efforts dans la lutte contre l'immigration clandestine et le trafic de drogues, considérées comme des crimes organisés perpétrés par des réseaux visant à déstabiliser le pays et à menacer l'ordre public, tout en ouvrant des enquêtes parallèles sur les transactions financières de ces réseaux à chaque opération".

Le Directeur général de la Sûreté nationale a, également, appelé à "agir avec fermeté contre les gangs de quartiers et la criminalité urbaine, pour garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens, ainsi qu'à lutter contre le port d'armes blanches et l'occupation des trottoirs par les vendeurs et commerçants".