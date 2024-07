15 entreprises récupérées des faux d’investisseurs

Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a réitéré la détermination de l'État algérien à récupérer les fonds détournés, en activant plusieurs mécanismes juridiques. Accompagné du ministre des Transports, Mohamed Habib Zahana, lors de la remise d'une unité industrielle à l'entreprise nationale des travaux publics dans la zone d'activités de la commune de Fornaka (à l'ouest de Mostaganem), Aoun a affirmé que ces mesures font partie du programme du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui s'est engagé à récupérer tous les fonds volés par de faux investisseurs.

Il a précisé qu'environ 15 usines ont été récupérées par l'État, qui les réoriente vers des entreprises capables de les exploiter. Devant les cadres du ministère de l'Industrie et des collectivités locales, Aoun a souligné que la récupération des entreprises saisies équivaut à la récupération des fonds détournés que le peuple algérien attendait sous forme de liquidités, concrétisant ainsi les promesses du Président. Il a également mentionné la garantie des droits des travailleurs comme un objectif principal de l'État, tout en protégeant ces biens.

Cette semaine, la wilaya de Mostaganem a récupéré une usine à l'arrêt, destinée à la production de tuyaux géants, située dans la zone industrielle de la commune de Fornaka. Considérée comme la plus grande d'Algérie et d'Afrique en termes d'équipements avancés et de technologie de haut niveau, cette usine s'étend sur une superficie totale de 12 hectares.

Cette usine saisie a été transférée à l'entreprise publique "Société nationale des travaux publics", qui a commencé cette semaine à occuper les lieux et à inviter les anciens travailleurs à reprendre leurs activités après une interruption depuis 2019. Dans une première phase, 100 travailleurs ont été rappelés, et ce nombre augmentera progressivement pour atteindre 360 travailleurs au maximum, en raison des retombées économiques et sociales importantes de cette usine. Selon des sources informées, cette usine appartenait à un homme d'affaires influent du régime de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, accusé de corruption et de détournement de fonds publics. Actuellement, l'usine est sous protection judiciaire après sa saisie par les autorités judiciaires compétentes de Mostaganem.