Oran : Arrestation de 78 individus, dont des marocains

Les services de la Gendarmerie nationale d’Oran ont arrêté 78 individus, dont 3 de nationalité marocaine, impliqués dans des réseaux criminels internationaux spécialisés dans l'organisation de traversées maritimes clandestines.

Dans un communiqué publié ce lundi, l'autorité a déclaré : "Les unités de la Gendarmerie nationale ont mis fin aux activités de réseaux criminels internationaux spécialisés dans l'organisation de traversées maritimes clandestines, tout en déjouant plusieurs tentatives de migration illégale."

Le communiqué ajoute que ces opérations, réalisées grâce à l'intensification des enquêtes, à l'exploitation optimale des informations et à la coordination étroite avec les unités des garde-côtes, ont conduit à l'arrestation de 78 personnes, dont 3 de nationalité marocaine. Elles ont également permis la saisie de 3 embarcations rigides équipées de moteurs de différentes puissances, de 3 voitures de tourisme, d'un montant de 12,6 millions de dinars, de 2 560 euros, de 20 bidons d'essence de 30 litres chacun, de passeports et de téléphones portables.

"Après avoir accompli toutes les procédures légales, les suspects ont été présentés aux autorités judiciaires compétentes pour des accusations de tentative de trafic de migrants par organisation de sortie illégale du territoire national contre rémunération, non-dénonciation de crime de trafic de migrants dans le cadre d'un groupe criminel organisé, ainsi que tentative de migration illégale par mer et hébergement d'étrangers sans autorisation", précise le communiqué de la Gendarmerie nationale.