Un accord est-il en vue?

Benjamin Netanyahu prétent que les conditions nécessaires pour le retour des prisonniers sionistes à Gaza "commençaient à etre réunies".

Cette déclaration faite lors d'une rencontre avec les familles des prisonniers détenus à Gaza, intervient juste avant une visite officielle à Washington, selon une publication sur la plateforme "X" du site du Premier ministre.

"Nous sommes déterminés à les ramener tous, les conditions nécessaires pour leur retour commencent à mûrir pour une raison simple : nous exerçons une pression extrêmement forte sur le Hamas" a-t-il déclaré.

Il a ajouté : "Nous constatons un certain changement, et je pense que ce changement va continuer à croître. Je crois que si nous nous y engageons, nous pouvons parvenir à un accord".

"Je précise d'avance que c'est un processus, malheureusement ce n'est pas d'un seul coup, il y aura des étapes. Mais je crois que nous pouvons conclure l'accord et maintenir les moyens de pression en notre possession pour obtenir la libération des autres. C'est la direction que nous suivons" a-t-il poursuivi.

Avec la médiation de l'Égypte et du Qatar, et la participation des États-Unis, Israël et le Hamas mènent depuis des mois des négociations indirectes infructueuses en vue d'un accord de cessez-le-feu et d'un échange de prisonniers.

Les factions palestiniennes affirment que l'entité sioniste et son allié, les États-Unis, ne cherchent pas à mettre fin à la guerre actuellement, mais tentent plutôt de gagner du temps à travers les négociations, espérant que Netanyahu obtienne des gains sur le champ de bataille.