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مال و أعمال

اتفاق بين سوناطراك وتوسيالي

24 جولية 2024 ()
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وقعت، اليوم، سوناطراك وشركة توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر، بروتوكول تفاهم، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي ورئيس مجلس إدارة شركة توسيالي، فؤاد توسيالي.

ووفق بيان الشركة العمومية "سيسمح بروتوكول التفاهم هذا لسوناطراك وتوسيالي بإجراء دراسة جدوى مشتركة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر بالاعتماد على الطاقات المتجددة".

وأضاف ذات المصدر أن الهيدروجين الأخضر، الذي سيتم إنتاجه، سيوجه لتصنيع "الفولاذ الأخضر" على مستوى مركب الصلب لشركة توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر ش ذ أ، الرائدة في صناعة الصلب في الجزائر.

ويأتي توقيع بروتوكول التفاهم هذا تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتي تهدف بشكل خاص إلى تقليل استهلاك الغاز الطبيعي وبالتالي تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

"إن تجسيد هذه الشراكة سيعطي إشارة قوية فيما يتعلق باستبدال الطاقات الأحفورية بالهيدروجين الأخضر في الصناعة بالجزائر"، ختمت سوناطراك في بيانها.

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