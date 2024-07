Arrestation de 10 éléments de soutien aux groupes terroristes

Les unités et détachements de l'Armée nationale populaire ont mené entre le 17 et le 23 juillet 2024, de nombreuses opérations ayant abouti à des résultats "qualitatifs, reflétant le haut niveau de professionnalisme, de vigilance et de préparation constante de nos forces armées" sur l'ensemble du territoire national.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un communiqué du ministère de la Défense nationale a indiqué que des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté 10 éléments de soutien aux groupes terroristes lors de différentes opérations à travers le pays.

Dans le même contexte, un détachement de l'Armée nationale populaire a interpellé le voleur nommé L. Atou, qui terrorisait les citoyens à Timiaouine et qui était en possession d'un fusil de précision de type SVD, d'un stock de munitions et de 74 balles.

D'autre part, des détachements conjoints de l'Armée nationale populaire, en coordination avec divers services de sécurité lors d'opérations dans les zones militaires, ont arrêté 24 trafiquants de drogue et ont empêché l'entrée de 8 quintaux et 22 kilogrammes de cannabis traité depuis la frontière avec le Maroc. Ils ont également saisi 1,134 kilogramme de cocaïne et 27,257 comprimés psychotropes.

À Illizi, Bordj Badji Mokhtar et In Salah, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté 61 personnes et saisi 8 véhicules, 71 générateurs électriques, 37 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de minerai d'or brut, de pierres, d'explosifs, et d'équipements utilisés pour l'exploration illégale de l'or. De plus, 4 personnes supplémentaires ont été arrêtées avec un pistolet automatique, 8 fusils de chasse, 17 balles, 259 cartouches, 43,502 litres de carburant et 10,6 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, lors de diverses opérations à travers le pays.

Les gardes-côtes ont, par ailleurs, empêché des tentatives d'immigration illégale en mer avec 189 personnes à bord de barques artisanales, tandis que 268 migrants illégaux de nationalités diverses ont été arrêtés à travers le territoire national.