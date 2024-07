Zitouni: Tosyali exportera prochainement 150 000 tonnes de fer vers l'Espagne

Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a indiqué que la société "Tosyali Algérie" exportera dans "les jours à venir" 150 000 tonnes de fer vers l'Espagne.

L'APS a rapporté les déclarations du ministre lors de son intervention à la télévision publique, en marge de la cérémonie de la deuxième édition du "Prix du Président de la République pour le Meilleur Exportateur". Il a précisé que "si des demandes sont sur la table pour tisser des relations économiques avec l'Espagne, nous sommes ouverts à cela".

À cet égard, le ministre a souligné que l'Espagne avait pris une "position souveraine et courageuse" concernant la question palestinienne, soutenue par l'Algérie, et que cela avait encouragé, selon lui, "le retour aux principes qui sur lesquels se basent la diplomatie algérienne dans ses aspects économique et politique".

Zitouni a déclaré que "les affaires commerciales avec l'Espagne étaient normales", en ajoutant que "l'opérateur économique algérien a une mentalité militante et avait adopté des positions sans qu'il y ait eu des instructions de la part du gouvernement"

Le ministre a indiqué que "la décision souveraine et courageuse de l'Espagne encourage l'Algérie à intensifier les relations commerciales davantage".

Il a poursuivi : "L'Algérie a ses principes envers les questions de libération et est attachée à ces principes", rappelant l'accord de bon voisinage entre l'Algérie et l'Espagne et le soutien aux causes justes.

À ce sujet, le ministre a noté que "l'accord de bon voisinage est fondé sur des principes et des bases. Nous étions d'accord sur de nombreux points, dont le soutien aux causes justes, mais malheureusement, l'Espagne a manqué à l'un des principes".

Il convient de rappeler que la société "Tosyali Algérie" a remporté le prix du Meilleur Exportateur dans la catégorie des entreprises industrielles exportatrices lors de la deuxième édition du "Prix du Président de la République pour le Meilleur Exportateur" en 2023.