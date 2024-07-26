بلايلي يرد على إدارة المولودية

راسل اللاعب يوسف بلايلي، اليوم السبت، إدارة مولودية الجزائر وبرر غياباته الأخيرة عن التدريبات وعن سفرية فرنسا بشهادة مرضية تمتد لخمسة أيام.

وطلب بلايلي من الإدارة الحجز له من أجل التنقل إلى فرنسا يوم الثلاثاء المقبل للمشاركة في تربص الفريق، كما بعث ابن الباهية رسالة إلى المدرب باتريس بوميل عبر تطبيق "الواتساب" أكد له فيها تعرضه، رفقة زميله السابق جمال بلعمري، لمؤامرة من طرف قائد الفريق أيوب عبد اللاوي.

وأكد بلايلي رغبته في البقاء بعدما أوقف المفاوضات مع نادي الترجي التونسي، مبلغا قراره لرئيس النادي رفيق حاج ومؤكدا استعداده للتوقيع على القانون الداخلي وعدم التدخل في قضيته أخيه.

في المقابل، فإن حاج رجم متردد ما بين قبول اعتذار اللاعب أو التخلي عنه بعدما كان قد اتفق مع ادارة الترجي على كل تفاصيل تحويل بلايلي.