الرجوب يرفض الانسحاب أمام رياضيي الكيان في الأولمبياد

كشف جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية بأنه لن يطلب من الرياضيين الفلسطينيين المشاركين في أولمبياد باريس 2024 الانسحاب في حال ما أوقعتهم القرعة مع منافسيين من الكيان الصهيوني

وقال الرجوب في تصريحات نقلتها وكالة فرانس براس اليوم "لن أطلب من الرياضيين الفلسطينيين المشاركين حالياً في الألعاب الأولمبية بباريس الانسحاب بحال أوقعتهم القرعة مع لاعبين من الكيان" وأضاف "لن أطلب أبداً هذا الشيء، والرياضيون الفلسطينيون عليهم الإلتزام بالشرعية الأولمبية ومواجهة منافسيهم في هذه الحالة بشكل عادي"

وأشار الرجوب في تصريحاته بأنه اعطى تعليمات بعدم مخالف الشرعية الأولمبية وتابع "من يخالف الشرعية الأولمبية هي دولة الكيان، فهل تصرّفت اللجنة الأولمبية الدولية فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية وفقاً للشرعة الأولمبية؟ عندها يمكن الحكم على الرياضيين الفلسطينيين، لهذا سنواجههم في أي رياضة أوقعتنا معهم القرعة"

وكان الرجوب قد زار أمس مقر البعثة الجزائرية في القرية الأولمبية بباريس وتحادث مع المسؤولين ومنهم رئيس البعثة خير الدين برباري.