Les exportations hors hydrocarbures d'ici 2030

La Directrice Centrale au Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, Farah Mekideche, a indiqué que l'Algérie vise à atteindre 29 milliards de dollars par an d'exportations hors hydrocarbures d'ici 2030.

Mekideche a déclaré à la radio algérienne ce dimanche que « Nous travaillons également à accompagner et soutenir des secteurs prometteurs tels que les services, le tourisme et les mines, qui sont des moteurs importants de l'économie nationale, dans le cadre d'une dynamique qui prend en compte l'orientation nationale visant à atteindre 29 milliards de dollars par an d'exportations hors hydrocarbures d'ici 2030. »

Elle a ajouté que « de nombreux indicateurs positifs renforcent la confiance et l'optimisme quant à la capacité des entreprises algériennes à inverser la tendance traditionnelle basée sur l'importation et à se tourner davantage vers l'exportation, comme en témoigne la politique d'exportation des "matériaux de construction et du ciment", une expérience dont nous pouvons être fiers, ainsi que l'exportation de fer, qui est aujourd'hui un secteur prometteur, notamment avec le démarrage des travaux à la mine de "Gara Djebilet", ce qui fera de l'Algérie un pays leader dans la production et l'exportation de fer ».

Elle a, d'autre part, a révélé que « l'Algérie a réalisé 397 millions de dollars d'exportations dans plusieurs secteurs prometteurs tels que l'agriculture et les industries de transformation, y compris les biscuits, les pâtes et les boissons gazeuses, grâce à la nouvelle politique nationale de soutien à l'investissement dans des secteurs qui étaient, jusqu'à récemment, dominés par l'importation ».