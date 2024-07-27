نهاية مسلسل بلايلي

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر عن مغادرة اللاعب يوسف بلايلي الفريق وانتقاله إلى صفوف نادي الترجي الرياضي التونسي.

وقالت إدارة المولودية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية "تعلن إدارة مولودية الجزائر عن مغادرة اللاعب يوسف بلايلي رسميا صفوف الفريق بعد موسم واحد قضاه بألوان عميد الأندية الجزائرية، وهذا بعد أن توصلت إدارة "العميد" إلى إتفاق مع نظيرتها من نادي الترجي الرياضي التونسي"

وأشارت إدارة الرئيس حكيم حاج رجم أن العرض الوحيد الذي وصلها بشأن اللاعب جاء من فريقه التونسي السابق لكنها لم تحدد بالمقابل صيغة أو طبيعة أو حتى المقابل المادي لهذا الاتفاق.

وشكرت إدارة المولودية في ختام بيانها اللاعب يوسف بلايلي نظير كل ما قدمه للفريق متمنية له كل التوفيق في تجربته الجديدة مع الترجي.

وبهذا يكون مسلسل وقصة بلايلي مع مولودية الجزائر قد وصلت إلى حلقتها الأخيرة ليكون الطلاق بعد موسم واحد فقط تحصيل حاصل لكل التنازلات التي قدمتها الادارة والطاقم الفني من أجل ارضاء اللاعب قبل ان تصل لقناعة أخيرة وهي أن إرضاء يوسف بلايلي غاية لا تدرك.