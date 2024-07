Les trois candidats se préparent à la "bataille des programmes"

La Cour constitutionnelle se prépare, à l’approche de la fin du délai légal d’examen des dossiers et la réception des recours, à annoncer la liste finale des candidats pour les prochaines élections présidentielles. Les trois candidats acceptés, à savoir le président Abdelmadjid Tebboune, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) Abdelali Hassani Cherif, et le secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS) Youcef Aouchiche, apportent les dernières touches à leurs programmes politiques en préparation de la campagne électorale prévue le mois prochain.

Le FFS continue de préparer sa campagne électorale. Son candidat, le secrétaire national du parti Youcef Aouchiche, qui a réussi à rassembler 1250 formulaires pour les électeurs, intensifie ses apparitions médiatiques en se concentrant sur la communication. Dans le cadre des préparatifs, le FFS a nommé le dirigeant Djamel Belloul comme directeur de la campagne électorale, et la direction nationale de la campagne sera installée le samedi prochain.

Le FFS avait déjà constitué, avant la publication des résultats de l'Autorité indépendante des élections, le Conseil de la jeunesse de la direction nationale de la campagne électorale pour son candidat. Aouchiche avait, à ce moment-là, précisé que le parti comptait sur ce conseil « pour encadrer les efforts des jeunes de notre parti et les coordonner durant la campagne électorale dans un cadre de liberté d'initiative et en s'appuyant sur leur dynamisme, leur ambition et leur espoir pour contribuer efficacement à atteindre les objectifs que nous avons fixés à travers notre participation électorale ».

Le FFS vise à exploiter la campagne pour élargir le parti et renforcer ses bases à travers tout le pays. Aouchiche a déclaré que « la campagne électorale s’inscrit dans un contexte et un parcours stratégique global visant à reconstruire et à étendre la base populaire du parti, tout en accélérant son ouverture à la société afin de mobiliser et d'influencer les orientations et les étapes politiques à venir ».

De son côté, le Mouvement de la société pour la paix (MSP), dont le candidat Abdelali Hassani Cherif a également réussi à rassembler les formulaires requis pour les électeurs, poursuit les préparatifs pour la campagne. Le MSP avait commencé ses préparations bien en avance, ayant constitué son organe électoral permanent en septembre dernier avant la décision de la date des élections, et a mis les élections en tête des priorités de son programme.

Concernant les ressources humaines, le président de l’organe électoral, Ahmed Sadouk, a souligné la formation d’un groupe de cadres dans les domaines de la gestion médiatique, de la direction de la campagne électorale, de la supervision, et du travail de proximité, entre autres. En ce qui concerne le financement de la campagne, Sadouk a précisé que l’aspect financier est pris en compte malgré la rareté des ressources, un budget de campagne ayant été préparé en s’appuyant sur les contributions des militants et des cadres du mouvement.

Recours contre la décision de l'Autorité des élections

Parallèlement, Belkacem Sahli, président du Parti de l’alliance nationale républicaine, a rencontré hier l'homme d'affaires Saïda Neghza. Tous deux avaient vu leur dossier de candidature rejeté par l'Autorité des élections, et semblent envisager une alliance pour unir leurs efforts contre la décision de l'Autorité nationale indépendante des élections.

Les candidats dont les dossiers ont été rejetés attendent maintenant la décision finale de la Cour constitutionnelle, après avoir introduit quatre recours. Parmi ces candidats, Belkacem Sahli a expliqué, dans un communiqué, que suite à la décision de l'Autorité nationale des élections qui a rejeté le dossier du candidat de bloc de stabilité et de réforme, il a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle.

Le parti a choisi de ne pas exprimer sa position ou de commenter le rejet du dossier de son candidat jusqu'à l'épuisement des procédures de recours et la décision finale de la Cour constitutionnelle. Le communiqué ajoute que le candidat du Bloc, avait rempli toutes les conditions constitutionnelles et légales, notamment en ce qui concerne les signatures des électeurs, ayant soumis 649 formulaires d’élus locaux répartis sur 47 wilayas.

De son côté, la femme d'affaires Saïda Neghza a également déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle, accompagné d'une liste de 780 copies de formulaires, soulignant qu'elle ne renoncera pas à ses droits. L'Autorité des élections a envoyé ses décisions relatives aux candidatures, ainsi que les dossiers de candidature, à la Cour constitutionnelle, qui se chargera de publier la liste finale des candidats, y compris la décision sur les recours, dans un délai maximal de 7 jours.