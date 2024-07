Poutine remercie l'Algérie et attaque Washington

Le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses remerciements à l'Algérie, l'Inde et la Chine pour la participation de leurs équipages militaires à la célébration de la Journée de la Marine russe le dimanche 28 juillet à Saint-Pétersbourg,

Il a salué la présence de ces pays ainsi que des délégations étrangères qui ont assisté aux festivités sur le fleuve Neva.

Dans son discours, Poutine a évoqué les projets américains de déploiement de missiles à longue portée en Allemagne, les comparant à la période de la guerre froide.

Il a affirmé que si les États-Unis mettaient ces plans à exécution, la Russie envisagerait des mesures similaires et précisé : « Si les États-Unis réalisent de tels projets, nous nous considérerons comme libérés de la position unilatérale antérieure concernant le déploiement des armes à moyenne et courte portée, y compris l'augmentation des capacités de notre flotte et le développement de plusieurs systèmes navals ».

Poutine a, également, souligné que les équipages navals russes se battent avec courage en Ukraine, tout en indiquant que la Russie prendrait des mesures en réponse aux actions des États-Unis et de leurs alliés en Europe et dans d'autres régions du monde.