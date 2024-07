JO de Paris: Les éliminations s’enchainent

Le quatrième jour des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été décevant pour la participation algérienne, avec une élimination collective de ses représentants dès le premier tour.

La journée a commencé avec l’élimination de l’équipe d’escrime composée de Saoussen Boudiaf, Zahra Nour Kehlil, Chaïma Benadouda en épée, et Slim Heroui en fleuret.

Par la suite, Hadjila Khelif a été éliminée en boxe après une performance décevante face à son adversaire serbe, et Linda Loghraibi a également quitté la compétition en tennis de table individuel féminin après avoir été battue par une adversaire chinoise plus forte sur tous les plans.

Le duo de badminton, Koceila et Tanina Mammeri a subi sa troisième défaite de ces Jeux Olympiques.

Les espoirs placés dans le boxeur Ait Bekka Jugurtha en moins de 63,5 kg se sont également dissipés après son élimination dès le premier tour par l’unanimité des juges face au Cubain Alvarez.

Enfin, le boxeur Mourad Kadi a conclu cette journée difficile pour l’Algérie en étant éliminé par le Français Djamili-Dini Aboudou dans la catégorie (+92 kg).

Il convient de noter que la qualification de la rameuse Nihad Benchadli ce matin était pour une finale de classement.