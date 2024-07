Création d'un groupe spécialisé dans la réalisation d'infrastructures ferroviaires

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a présidé ce lundi au siège du ministère, l'assemblée générale constitutive du groupe public dédié à la réalisation des infrastructures ferroviaires, en présence des membres de l'assemblée générale représentant les ministères des Finances, de l'Industrie et de l'Industrie pharmaceutique, ainsi que des Transports.a

Le ministre a souligné l'importance pour notre pays de disposer d'un groupe d'entreprises spécialisé dans l'ingénierie et la réalisation d'infrastructures ferroviaires. Ce groupe permettra de prendre en charge les grands projets structurants décidés par le Président de la République, dans le cadre de l'interconnexion avec le réseau national des chemins de fer à l'échelle nationale, en renforçant et en étendant ce réseau. Cela nécessite une mobilisation complète des ressources et des capacités, y compris l'expertise des entreprises publiques spécialisées dans ce domaine, lit-on dans le communiqué du ministère.

Le ministre a, également, mentionné les objectifs de cette nouvelle approche organisationnelle dans la réalisation des infrastructures ferroviaires, qui visent à renforcer les compétences et les qualifications de l'outil national d'études et de réalisation. Cela soutiendra l'indépendance technologique du pays et renforcera la position des entreprises nationales tant au niveau national qu'international, en augmentant leur capacité opérationnelle et leur compétitivité face aux entreprises mondiales, ce qui leur permettra de décrocher des projets à l'étranger.

Il a souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de coordination entre les parties constituantes du groupe afin de promouvoir son rôle, ce qui contribuera à améliorer les infrastructures ferroviaires du pays et à accroître leur efficacité dans ce secteur stratégique.

Le Conseil des Participations de l'État avait tenu, en mai dernier, une réunion présidée par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, consacrée à l'étude de la création d'un grand groupe public spécialisé dans l'ingénierie et la réalisation des projets ferroviaires, par la réorganisation du secteur public des infrastructures ferroviaires.

Cette réunion du Conseil des Participations de l'État, en sa 184e session, s'inscrit dans le cadre de la vision économique stratégique et en application des directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le modèle organisationnel prévu repose sur la formation d'un grand groupe composé de la société mère (EPE/SPA) et de quatre sociétés affiliées spécialisées dans le ferroviaire. Le nouveau groupe comprendra quatre sociétés spécialisées : Infrarail (ingénierie ferroviaire), Railelect (infrastructure ferroviaire), Infrafer (électrification des chemins de fer), responsables des infrastructures.

Cette initiative permettra de créer une grande institution spécialisée dans l'ingénierie et la réalisation d'infrastructures ferroviaires.