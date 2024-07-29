فضيحة جديدة في أولمبياد باريس

قال منظمو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 أنه تم تأجيل مسابقة الترياثلون للرجال قبل ساعات فقط من موعد انطلاق المنافسات الثلاثاء، بعدما كشفت اختبارات جودة المياه في نهر السين عن مستويات تلوث غير صحية.

وفي ضربة لمسؤولي الأولمبياد الذين تعهدوا مرات عدة أن نهر السين سيكون آمناً للرياضيين للسباحة فيه، قال المنظمون إن مسابقة الرجال ستؤجل لمدة 24 ساعة وستُقام فور نهاية منافسات السيدات الأربعاء.

وألقى بيان مشترك من باريس 2024 والاتحاد الدولي للترياثلون باللوم في التلوث المفرط على الأمطار الغزيرة التي هطلت فوق العاصمة الفرنسية يومي الجمعة والسبت.

وقال البيان بعد اجتماع عقد في الساعة 3:30 صباحاً بالتوقيت المحلي: "تؤكد باريس 2024 والاتحاد الدولي للترياثلون أن أولويتهما هي صحة الرياضيين، كشفت الاختبارات التي أجريت في نهر السين اليوم (الثلاثاء) عن مستويات جودة المياه التي لم توفر ضمانات كافية للسماح بإقامة المنافسات، لسوء الحظ، يمكن للأحداث الجوية التي تقع خارج سيطرتنا... أن تغير جودة المياه وتجبرنا على إعادة جدولة الحدث لأسباب صحية".

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا قد قامت بالسباحة في نهر السين، قبل أقل من أسبوعين من بدء الحدث الأولمبي، في لفتة رمزية لتبديد المخاوف ولتسليط الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها لتنظيف النهر، والذي ارتبط منذ فترة طويلة بالتلوث.

يذكر أن السلطات الفرنسية أنفقت في العقد الماضي نحو 1.5 مليار دولار لمحاولة تنظيف نهر السين من خلال تحسين نظام الصرف الصحي في باريس، فضلا عن بناء مرافق جديدة لمعالجة المياه وتخزينها.