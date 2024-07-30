وفاة الوزير السابق عبد الكريم حرشاوي ورئيس الجمهورية يعزي

انتقل إلى رحمة الله، اليوم، الوزير السابق عبد الكريم حرشاوي، حسبما علم من مقربيه.

وقد تولى المرحوم، منصب وزير المالية في حكومة أويحيى الثانية في جوان 1997 ثم حافظ على منصبه بعد ترأس اسماعيل حمداني الحكومة في سبتمبر 1998، قبل أن يغادر بعد وصول الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم في أفريل 1999.

وكانت آخر مسؤولية تولاها الفقيد هي تكليفه من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في سبتمبر 2021، مبعوثا خاصة مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية، قبل أن يتم إنهاء مهامه في أفريل 2023.

ونعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وفاة وزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي.

وجاء في التعزية: "بأسى عميق وحزن بالغ تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نبأ انتقال المغفور له بإذن الله، وزير المالية الأسبق، عبد الكريم حرشاوي إلى الرفيق الأعلى".

"على إثر هذا المصاب يتقدم رئيس الجمهورية، بأصدق التعازي وعميق المواساة إلى عائلة الفقيد، داعيا العليّ القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح الجنان، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون"، يختم رئيس الجمهورية.