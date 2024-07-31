القبض على شخص متلبسا بإضرام حرائق

تمكنت فرق تابعة لأنن دائرة القرارم قوقة بوباية ميلة من توقيف شخص في حالة تلبس أثناء حريق شب بمحاذاة القرية الفلاحية بأعالي القرارم، حيث أكدت مصادر مأذونة من أن الموقوف الذي تم توقيفه حين كان يهم بالفرار وقد عثر بحوزته على ولاعتين كان يستعملهما في إضرام الحرائق، وقد تم تقديم المشتبه فيه إلى وكيل الجمهورية الذي أمر بوضعه الحبس الاحتياطي في انتظار التحقيق، وقد وجهت للمشتبه فيه تهمة إتلاف وحرق محاصيل زراعية وأشجار زيتون وأحراش، ويذكر أن حرائق متتالية مست مساحات هامة من المحاصيل الزراعية شهدتها بلدية القرارم والمناطق المجاورة منذ أيام.