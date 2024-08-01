4 قتلى جراء استنشاقهم للغاز

كشفت الحصيلة اليومية لتدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن تسجيل أربعة وفيات بالغاز بالجزائر العاصمة ببير توتة.

وأشارت الحصيلة إلى بلوغ اجمالي التدخلات 4109 تدخل بمعدل تدخل كل 21 ثاني ، منها 192 تدخل في حوادث المرور خلفت 227 جريح و 08 وفيات.

وتم تسجيل 827 تدخل في حوادث الغرق تم من خلالها إنقاذ 586 شخص فيما تم تسجيل 05 وفيات تم انتشالهم من طرف الحماية المدنية .

كما تدخلت الحماية المدنية في حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء بالجزائر العاصمة خلف 04 وفيات حسب الحصيلة اليومية.