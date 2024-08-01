إدانات متزايدة لموقف ماكرون في فرنسا

أعرب الحزب الاشتراكي الفرنسي عن إدانته للتحول الدبلوماسي "المتسرع" الذي تبناه الرئيس ايمانويل ماكرون، حول دعم الطرح المغربي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية, دون استشارة البرلمان، مجددا التأكيد على التزامه بسياسة خارجية تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان وحرية الشعوب في تقرير مصيرها.

وتعقيبا على قرار الاعتراف الفرنسي بما يسمى الحكم الذاتي المزعوم للمغرب في الصحراء الغربية، قال الحزب الاشتراكي، في بيان له، "لقد اطلعنا كباقي الشعب الفرنسي على رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه العرش، والتي اتخذ فيها الرئيس الفرنسي قرار الاعتراف بالمخطط المغربي للصحراء الغربية".

وأعرب الحزب الاشتراكي "عن إدانته هذا القرار الأحادي الجانب، الذي اتخذ دون أدنى نقاش أو تشاور مع البرلمان".

كما أعرب الحزب الفرنسي عن "قلقه" من العواقب ودعا إلى "دبلوماسية قائمة على التهدئة والحوار". وتابع يقول "لم تكن هناك ضرورة ملحة لتبرير مثل هذا الإعلان في منتصف الصيف، ففي وقت الذي كان من المفترض أن تدير الحكومة المستقيلة شؤون البلاد, فإن الرئيس يمارس لعبة اتصالات من دون رؤية سياسية بعيدة المدى".

واختتم الحزب البيان بالقول أن "الدبلوماسية الفرنسية ليست ملزمة بزيارة الدولة المرتقبة لإيمانويل ماكرون إلى الرباط"، مجددا التزامه بسياسة خارجية تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان وحرية تقرير مصير الشعوب.