اللجنة الأولمبية الجزائرية تتحرك

قررت اللجنة الأولمبية الجزائرية، اليوم الجمعة، التحرك ضد المنشورات المسيئة للملاكمة المجرية، لوكا هاموري، في حق البطلة الجزائرية إيمان خليف.

وأكدت الهيئة الرياضية الجزائرية، اليوم الجمعة، رفع دعوى لدى اللجنة الأولمبية الدولية ضد المنافسة القادمة لممثلة الجزائر في منافسة الملاكمة النسائية (وزن أقل من 66 كلغ) ضمن أولمبياد باريس 2024، وذلك عندما ردت على تعاليق الجزائريين الغاضبة في صفحتها على "الفايسبوك".

ونشرت بعدها اللجنة منشورا على "الفايسبوك" جاء فيه: "إيمان خليف خط أحمر ولن نتهاون في ردئ المساس بها .. كلنا إيمان .. تم رفع دعوى!".

من جهته، كتب وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، على حسابه في منصة "اكس": أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا واضحا، قويا وصارما لصالح بطلتنا إيمان خليف. لكن الهجمات تتواصل. الجزائر وراء بطلتها وسنتخذ كل الإجراءات القانونية لحمايتها. تم مراسلة اللجنة الأولمبية الدولية مجددا اليوم. لن نسمح لأي كان المساس بشخصها أو الضغط عليها أو التلاعب بمشاعرها لغرض التأثير عليها".

وكانت الملاكمة المجرية قد شاركت على حسابها في "أنستغرام" سلسلة من الصور المسيئة لإيمان خليف، في خرق فاضح للميثاق الأولمبي.

وستسعى الملاكمة الجزائرية، غد السبت، على الساعة الرابعة مساء و22 دقيقة بتوقيت الجزائر، إلى ضمان أول ميدالية أولمبية لها عندما تواجه نظيرتها المجرية في ربع النهائي.